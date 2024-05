Questa edizione di Amici volge al termine. Per la semifinale di domenica 12 maggio Maria de Filippi ha indossato un vestito di uno dei suoi brand del cuore.Continua a leggere

Maria De Filippi ha condotto, nella serata del 12 maggio 2024 di Canale 5, una nuova puntata di Amici 23, la semifinale di tutta l’edizione. L’ultimo episodio della stagione, invece, andrà in onda il prossimo 18 maggio e decreterà il vincitore di ...

Personaggi TV. Ieri, domenica 12 maggio è stata trasmessa su canale 5 la semifinale di Amici. Sei i ragazzi che si sfideranno a colpi di canto e ballo nella finale del talent che andrà in onda sabato 18 maggio. Nessun eliminato nella puntata di ...

Maria De Filippi verso la finale di Amici: “Ha avuto il coraggio di cambiare le regole” - Maria De filippi verso la finale di Amici: “Ha avuto il coraggio di cambiare le regole” - Maria De filippi è la protagonista della copertina di "Chi" del 15 maggio. Nel settimanale si celebra la finale di Amici di sabato 18 maggio e la scelta di portare sei concorrenti fino alla fine.Conti ...

Amici 23, il daytime: Dustin diverte, sorpresa (con peluche) per Mida, risposta inattesa di Holden - Amici 23, il daytime: Dustin diverte, sorpresa (con peluche) per Mida, risposta inattesa di Holden - Nella puntata di oggi, tanti momenti di tenerezza. La famiglia di un concorrente lo ha preso in contropiede. E Sarah ha ricevuto una dichiarazione inaspettata.

Pierpaolo chiude con Ida Platano, che lascia Uomini e Donne: “Sono sfortunata” - Pierpaolo chiude con Ida Platano, che lascia Uomini e Donne: “Sono sfortunata” - Mario Cusitore si sfoga dopo l'eliminazione dal dating show Oggi Maria De filippi è tornata a porre le sue attenzioni su Ida Platano, la quale giorni fa ...