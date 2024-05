(Di mercoledì 15 maggio 2024) MONTEVARCHI Più di 200 persone hanno preso parte venerdì scorso all’Hotel Valdarno di Montevarchi alla presentazione (nella foto) del libro del giovane scrittore montevarchino Francesco De", scritto insieme all’onorevole Manuel Vescovi. Presenti in sala, oltre a esponenti della cultura e dell’arte, anche personaggi conosciuti come Alessandro Greco,Sani e Beatrice Bocci. Persone di ogni età hanno ascoltato dalla viva voce dell’autore le motivazioni che lo hanno spinto a scrivere questo libro, insieme ai valori che portano avanti la sua esistenza. Non è stata solo la presentazione di un libro, ma anche un viaggio nel mondo deie dei loro spaccati di vita. I ragazzi sono stati infatti i protagonisti principali, sempre più esposti ad una società caratterizzata dalla ...

Nessuna traccia di Stefano Bianchelli e Mario Perniciano , i due esperti sub, fanno parte di un Diving locale, dispersi in mare da domenica nel sud della Sardegna . sono ore d'angoscia, si teme il peggio. Le ricerche di Bianchelli , 56 anni, e ...

"Mare Giovani" con De Stefano protagonista - "mare Giovani" con De stefano protagonista - Più di 200 persone partecipano alla presentazione del libro "mare Giovani" a Montevarchi, scritto da Francesco De stefano e Manuel Vescovi. L'evento offre riflessioni sulla sfida dei giovani di fronte ...

Il regalo di Lollobrigida a Musumeci: nel decreto Agricoltura 3 milioni per il dipartimento del mare - Il regalo di Lollobrigida a Musumeci: nel decreto Agricoltura 3 milioni per il dipartimento del mare - Così l’ex presidente della Regione Sicilia potrà distribuire incarichi e consulenze In tempi di magra il governo Meloni ha trovato il modo di reperire tre milioni di euro per l’istituzione del ...

Il pensionato e il carabiniere eroe. Giacinto e Giulio, nuovo abbraccio: "Non sapevo nuotare: lui mi salvò" - Il pensionato e il carabiniere eroe. Giacinto e Giulio, nuovo abbraccio: "Non sapevo nuotare: lui mi salvò" - L’82enne di Faenza (Ravenna) incontra un anno dopo il militare che lo caricò in spalla in mezzo al fango. Il ricordo di quel giorno drammatico: "Mai vista una cosa del genere, impossibile fermare l’ac ...