Maradona - le figlie vogliono impedire l’asta del Pallone d’Oro ritrovato

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Non sarà messo alildi. O meglio, gli eredi del Pibe de Oroche il prezioso cimelio venga venduto e ha dato mandato a un legale di agire. Ledi Diegoper il1986 Come scrive Sky Tg 24, “la famiglia diha deciso di frenareche metterà in vendita il. La casa d’aste francese afferma nella propria pagina web che l’oggetto appartiene ad una “collezione privata” ma ledi Diego, Dalma e Gianina insieme all’ex moglie Veronica Ojeda, sostengono quel trofeo ...