“Manfrinati è pericoloso” | così scriveva il gip che aveva imposto il divieto di avvicinamento all’ex moglie

Omicidio a Varese - sfregia ex compagna al volto e accoltella il padre di lei - arrestato 40enne - aveva divieto di avvicinamento Omicidio a Varese, dove un uomo sfregia l'ex compagna al volto e uccide il padre di lei intervenuto per difenderla. Il 40enne, che era a processo per stalking sia nei confronti della ex moglie che nei confronti della madre della donna, è stato ...

