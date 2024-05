Manchester United-Newcastle - Premier League | probabili formazion - pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 15 maggio 2024)è un recupero della trentaquattresima giornata die si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv,i,. Ultimissima chiamata per unsempre più in crisi e che adesso rischia di rimanere fuori da tutto. Le sconfitte di fila con Crystal Palace (4-0) ed Arsenal (0-1) hanno fatto colare a picco la squadra di Erik ten Hag, protagonista di un’altra stagione fallimentare e al di sotto delle aspettative. Casemiro – IlVeggente.it (Ansa)Il Chelsea, infatti, ne ha approfittato per scavalcare i Red Devils, che ora occupano un anonimo ottavo posto ed hanno tre punti da recuperare nei confronti dei Blues – anche loro impegnati in un recupero – e ...