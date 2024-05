Manchester City - Akanji sbaglia il retropassaggio | la reazione di Guardiola | VIDEO

Postecoglou sbatte le “fondamenta fragili” al Tottenham dopo la sconfitta contro il Manchester City 2024-05-15 10:22:08 Breaking news: Ange Postecoglou ha affermato che le basi del Tottenham erano “davvero fragili” dopo non essere riuscito a mascherare la sua rabbia per la storia che ha circondato la sconfitta per 2-0 della sua squadra contro il ...

Tottenham - Postecoglou : “Contro il Manchester City non abbiamo sfruttato le nostre occasioni” “È un risultato deludente al termine di una partita combattuta. Non hanno dominato nelle aree in cui solitamente dominano. abbiamo avuto un buon controllo della partita per la maggior parte, limitando le loro opportunità e vivendo anche noi dei ...