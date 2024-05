Maltempo - sottopassi chiusi per le forti piogg - disagi a Saron -o, Sen -go, Cesate

(Di mercoledì 15 maggio 2024)per lee anche sulle strade della nostra zona, trano, Bollate e le Groane. Ano, sono statidi via Milano e via I maggio, ed anche il sottopasso di via Giovanni XXIII a causa di allagamenti. Verrà riaperto non appena si potrà intervenire con una pulizia complessiva. Sempre ...

Milano, allagamenti per la pioggia in viale Elvezia - Milano, allagamenti per la pioggia in viale Elvezia - (LaPresse) Disagi a Milano, colpita nella notte da piogge intense, proseguite nella mattinata di mercoledì che hanno causato l’allagamento di ...

Torino, chiuso il sottopasso Spezia: fino a quando non si potrà passare e in che orari - Torino, chiuso il sottopasso Spezia: fino a quando non si potrà passare e in che orari - Chiude il sottopasso Spezia per permettere lo svolgimento di alcuni lavori di manutenzione agli impianti di sicurezza. La circolazione sarà interdetta a qualsiasi tipo di veicolo per tutti i giorni fi ...

Maltempo, forte pioggia su Milano: allagamenti e disagi. In funzione la vasca di contenimento del fiume Seveso - Maltempo, forte pioggia su Milano: allagamenti e disagi. In funzione la vasca di contenimento del fiume Seveso - Pioggia senza sosta a Milano da martedì sera. E questa mattina, intorno alle 6:30, è entrata in funzione la vasca contro le esondazioni del fiume Seveso, a protezione dei quartieri di Niguarda, Pratoc ...