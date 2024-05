Maltempo - semine in tilt e campi sott’acqua

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Le piogge incessanti stanno causando grossi problemi al settore agricolo bergamasco in particolare dove il terreno è di natura argillosa e trattiene l’acqua. Secondo un monitoraggio dei tecnici di Coldiretti Bergamo chi non ha ancora seminato non riesce ad entrare neiperché i terreni sono saturati di acqua e quindi sono impraticabili. In molti appezzamenti il mais che era già stato seminato è morto per asfissia radicale e quindi le operazioni di semina si dovranno ripetere. Questo comporterà un notevole aggravio dei costi. Inoltre l’eccessiva umidità sta favorendo lo sviluppo di funghi e la crescita anomala delle infestanti. “E’ una situazione disastrosa – sottolinea Davide Facchinetti, agricoltore di Treviglio -. Non riusciamo a entrare neiperché i terreni sono praticamente distese di fango, quindi siamo molto in ritardo con tutte le ...

Situazione molto difficile tra Milanese e Lodigiano – precisa la Coldiretti Lombardia – dove in alcune zone si registrano già oltre 100 millimetri di pioggia cumulata nelle ultime 12 ore secondo i dat

