Maltempo nel Varesotto | allagamenti - alberi caduti e smottamenti Problemi sulla Provinciale 1

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Varese, 15 maggio 2024 – Per l’intera notte una fitta pioggia si è abbattuta sul, un forte nubifragio ha colpito Varese. Una quarantina le chiamate da tutta la provincia ai vigili del fuoco intervenuti per far fronte ad, piante cadute e piccoli, come a Malnate. In particolare questa mattina erano segnalati1 del lago tra Varese e Gavirate per. Da rilevare che il livello del lago di Varese è cresciuto in una notte di quasi trenta centimetri, superando abbondantemente il livello di piena. A Casorate Sempione un sottopasso è stato allagato dall'acqua ed è stato chiuso in quanto non transitabile, mentre qualche disagio è stato registrato nella notte anche sull’Autolaghi. Secondo le previsioni meteo ...