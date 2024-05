Maltempo in Veneto - allagamenti nelle province di Padova e Rovigo

(Di mercoledì 15 maggio 2024), 15 maggio 2024 – Ilannunciato ha colpito pesantemente in alcunedel. La forte precipitazione ha interessato ledi. Oltre trenta interventi dei vigili del fuoco effettuati dalle squadre dei due comandi, impegnate da stamattina, in particolare nelno tra Montagnana (allagato completamente il vallo che circonda le mura storiche), Casale di Scodosia Megliadino San Fidenzio pere danni d’acqua. Nessuna persona risulta coinvolta. Nel territorio rodigino interventi specifici pertutti concentrati nel comune di Badia Polesine, con diverse strade del centro. In aumento le richieste di soccorso tra le due. Al ...

Perturbazione in transito in Veneto, fino a venerdì stato di attenzione per criticità idrogeologica in molti bacini - Perturbazione in transito in Veneto, fino a venerdì stato di attenzione per criticità idrogeologica in molti bacini - Vigili del fuoco al lavoro tra le province di Padova e Rovigo per il forte maltempo che sta interessando il Veneto. Oltre 30 gli interventi già effettuati dalle squadre dei due comandi, impegnate… Leg ...