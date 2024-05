Maltempo in Lombardia - la pioggia non dà tregua | strade come fium - sottopassi allagati e smottamenti

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ilche da ieri flagella lasembra non voler concedere alcuna. Stamattina l’intera regione si è svegliata sotto labattente: alberi caduti, piccolii e. Scene che si ripetono dalla Bergamasca al Varesotto ma soprattutto a Milano, dove si registrano persino deviazioni delle linee dei trasporti pubblici. Milano, il Lambro fa paura. Deviati mezzi pubblici Alle 6.30 è entrata in funzione la vasca che protegge da eventuali esondazioni dele Seveso i quartieri Niguarda, Pratocentario e Isola di Milano. L'assessore alla sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, in un video su Facebook ha spiegato che i livelli dei ...

