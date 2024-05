Maltempo in Brianza - sottopassi allagati Chiuso per precauzione il parco di Monza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 15 maggio 2024)– Il torrente Tarò con il fiume Seveso e il Lambro sono sorvegliati speciali con questi acquazzoni. A Meda a causa del cedimento di un tratto di fognatura, la via delle Colline, tra via del Falò e l’intersezione con via Parini, è chiusa al traffico. L’impresa incaricata dacque stanotte scaverà e farà l’intervento tentando di concludere i lavori il prima possibile. Spiega il geologo medese e presidente WWF Insubria Gianni Del Pero: “La Roggia che da Via Monte Bianco e via delle Colline scorreva parallela alla Valle della Brughiera (il torrente che costeggia via San Giuseppe) venne tombinata per innestarla nella fognatura di Via Parini decenni orsono. Numerosi i cedimenti negli anni Sessanta e Settanta per il sottodimensionamento delle tubazioni che non contenevano tutte le acque scolanti. Ora dopo le recenti ulteriori ...