Monza , 25 febbraio 2024 - Si è tuffa to nel Lambro per recuperare uno dei suoi cani finito nel fiume e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per aiutarlo a risalire . E' successo questa mattina, domenica 25 febbraio, alle 8.45 in via Mentana a ...

Il meteo divide l’Italia in due: prosegue il bel tempo al Sud - in Sicilia sono attesi i primi 35 gradi della stagione -, mentre al Nord è tornato il Maltempo con forti nubifragi . Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha valutato allerta ...

A Monza evacuati asili e scuole per rischio di esondazione - A monza evacuati asili e scuole per rischio di esondazione - A causa del rischio esondazione del fiume lambro a monza, sono state chiusi asili e scuole nel centro città, dopo aver trasferito bambini e alunni in Comune o in altre strutture. (ANSA) ...

Cronaca meteo diretta. Forte maltempo su Milano, allagamenti, nubifragi e collegamenti ferroviari in tilt. Esonda il Lambro, a rischio il Seveso - Cronaca meteo diretta. Forte maltempo su Milano, allagamenti, nubifragi e collegamenti ferroviari in tilt. Esonda il lambro, a rischio il Seveso - SITUAZIONE ORE 9, PRIMI ALLAGAMENTI E CRITICITA'. La forte perturbazione che sta interessando il Nord Italia ed in particolare la Lombardia sta dando luogo a condizioni di forte maltempo anche a Milan ...

Maltempo, il Lambro è esondato nel Parco di Monza - Maltempo, il lambro è esondato nel Parco di monza - Il parco di monza è stato chiuso per l'esondazione del lambro in più tratti. Tutti gli accessi sono interdetti tranne viale Cavriga, rimasto aperto solo al traffico veicolare. Lo ha reso noto il Comun ...