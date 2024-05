Maltempo - forte pioggia su Milano | allagamenti e disagi In funzione la vasca di contenimento del fiume Seveso

(Di mercoledì 15 maggio 2024)senza sosta ada martedì sera. E questa mattina, intorno alle 6:30, è entrata inlacontro le esondazioni del, a protezione dei quartieri di Niguarda, Pratocentario e Isola di. Finora risulta allagato il cavalcavia Pompeo Leoni, nella zona sud della città. Sul posto gli agenti della polizia locale. Intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza due persone che erano a bordo di un auto. I livelli del, spiega in un post social Marco Granelli, l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile del Comune di, “sono aumentati con le piogge di stanotte. Ancora una volta quest’opera fondamentale è entrata ine protegge la nostra città”. La ...

