Maltempo e nubifragi al Nord - Lambro e Seveso esondano a Milano e nel Parco di Monza

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il meteo divide l’Italia in due: prosegue il bel tempo al Sud - in Sicilia sono attesi i primi 35 gradi della stagione -, mentre alè tornato ilcon forti. Per la giornata di domani, giovedì 16 maggio, la Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione su parte di Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Inoltre è prevista allerta gialla su Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e su parte di Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna e Marche (LE PREVISIONI).

Maltempo da record a Milano , non pioveva così tanto a maggio da 170 anni . Come rende noto ilmeteo.it “in alcune zone della città sono state registrate delle precipitazioni torrenziali con cumulati oltre i 100 mm di pioggia dalla mezzanotte” al ...

Meteo – Maltempo in arrivo nelle prossime ore con rischio nubifragi in Italia: ecco dove - Meteo – maltempo in arrivo nelle prossime ore con rischio nubifragi in Italia: ecco dove - maltempo in arrivo anche nelle prossime ore, con rischio nubifragi L’afflusso persistente di correnti più instabili di matrice atlantica sui settori più settentrionali del Paese determinerà ancora ...

A Milano Ponte Lambro il quartiere più colpito da allagamenti - A Milano Ponte Lambro il quartiere più colpito da allagamenti - Milano, 15 mag. (askanews) - Queste immagini arrivano da Ponte Lambro, il quartiere più colpito dal maltempo che ha funestato Milano, provocando allagamenti un centinaio di interventi dei Vigili del ...

Cronaca meteo diretta. Forte maltempo su Milano, allagamenti, nubifragi e collegamenti ferroviari in tilt. Esonda il Lambro, a rischio il Seveso - Cronaca meteo diretta. Forte maltempo su Milano, allagamenti, nubifragi e collegamenti ferroviari in tilt. Esonda il Lambro, a rischio il Seveso - SITUAZIONE ORE 9, PRIMI ALLAGAMENTI E CRITICITA'. La forte perturbazione che sta interessando il Nord Italia ed in particolare la Lombardia sta dando luogo a condizioni di forte maltempo anche a Milan ...