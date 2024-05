Maltempo e nubifragi al Nord - il Lambro esonda a Milano e nel Parco di Monza

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il meteo divide l’Italia in due: prosegue il bel tempo al Sud - in Sicilia sono attesi i primi 35 gradi della stagione -, mentre alè tornato ilcon forti. Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha valutato allerta arancione per rischio idrogeologico su alcuni settori della Lombardia e gialla su parte di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria e l'intero territorio delle Marche (LE PREVISIONI).

Meteo: grave Maltempo al Nord, esonda il Lambro a Milano, il peggio entro sera, segui la Diretta - Meteo: grave maltempo al Nord, esonda il Lambro a Milano, il peggio entro sera, segui la Diretta - AGGIORNAMENTO ORE 14:40 - Piogge incessanti in Lombardia, in alcune aree di Milano raggiunti picchi over 130 mm di pioggia. Nel contempo la parte più intensa del maltempo si sposta verso il nord-est ...

Cronaca meteo diretta. Forte maltempo su Milano, allagamenti, nubifragi e collegamenti ferroviari in tilt. Esonda il Lambro, a rischio il Seveso - Cronaca meteo diretta. Forte maltempo su Milano, allagamenti, nubifragi e collegamenti ferroviari in tilt. Esonda il Lambro, a rischio il Seveso - SITUAZIONE ORE 9, PRIMI ALLAGAMENTI E CRITICITA'. La forte perturbazione che sta interessando il Nord Italia ed in particolare la Lombardia sta dando luogo a condizioni di forte maltempo anche a Milan ...

IIL MALTEMPO RALLENTA LE LAVORAZIONI NEI CAMPI. RIPERCUSSIONI IN TUTTI I COMPARTI AGRICOLI - IIL maltempo RALLENTA LE LAVORAZIONI NEI CAMPI. RIPERCUSSIONI IN TUTTI I COMPARTI AGRICOLI - Questo inizio 2024 intanto si è presentato come l’anno più caldo di sempre, con una temperatura di 2,04 gradi superiore alla media storica, secondo l’analisi Coldiretti su dati Isac Cnr, cui ha fatto ...