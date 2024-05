Maltempo e nubifragi al Nord - a Milano strade allagate e disagi Seveso e Lambro a rischio

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il meteo divide l’Italia in due: prosegue il bel tempo al Sud - in Sicilia sono attesi i primi 35 gradi della stagione -, mentre alè tornato ilcon forti. Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha valutato allerta arancione peridrogeologico su alcuni settori della Lombardia e gialla su parte di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria e l'intero territorio delle Marche (LE PREVISIONI).

Milano – Come da previsioni una nuova e violenta ondata di Maltempo si è abbattuta sulla Lombardia con temporali intensi a partire dal pomeriggio e serata di ieri. Oggi (mercoledì 15 maggio) e domani (giovedì 16 maggio) potrebbero essere le ...

Milano – Come da previsioni una nuova e violenta ondata di Maltempo si è abbattuta sulla Lombardia con temporali intensi a partire dal pomeriggio e serata di ieri. Oggi (mercoledì 15 maggio) e domani (giovedì 16 maggio) potrebbero essere le ...

Tanta pioggia è prevista in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche e Umbria mentre al Centro-Sud prove generali d'estate allerta meteo , gialla e arancione, su parte dell'Italia per la giornata di oggi, mercoledì 15 maggio 2024. Temporali, ...

Milano, bomba d'acqua: temporali e grandinate da questa mattina. Attiva la vasca contro le esondazioni: emergenza Lambro. Traffico in tilt - Milano, bomba d'acqua: temporali e grandinate da questa mattina. Attiva la vasca contro le esondazioni: emergenza Lambro. Traffico in tilt - Come previsto, una nuova e violenta ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia ... Questa mattina, Milano si è svegliata sotto un vero e proprio nubifragio. Le strade sono state allagate dalla ...

Allerta maltempo a Milano, rischio esondazione del fiume Seveso - Allerta maltempo a Milano, rischio esondazione del fiume Seveso - Italia divisa in due, forte ondata di maltempo al nord e caldo e sole al sud. E' allerta arancione in Lombardia e gialla in altre cinque regioni: Emilia Romagna, Marche, Umbria, veneto e Piemonte.

Cronaca meteo diretta. Forte maltempo su Milano, allagamenti, danni e collegamenti ferroviari in tilt - Cronaca meteo diretta. Forte maltempo su Milano, allagamenti, danni e collegamenti ferroviari in tilt - Le piogge, temporali e nubifragi si sono notevolmente intensificati nella notte ... La giornata di giovedì vedrà una tregua del maltempo in mattinata, seguita probabilmente da una recrudescenza ...