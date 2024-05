Maltempo | Anas - ‘in Lombardia chiuso raccordo Lecco-Valsassina direzione Lecco

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Milano, 15 mag. (Adnkronos) – La strada statale 36racc ‘’ è provvisoriamente chiusa da Ballabio insud/per consentire gli interventi di ripristino in seguito alche ha interessato la zona. Lo rende noto, precisando che il completamento delle attività, che proseguiranno durante la notte, è previsto entro le 5 di domattina, giovedì 16 maggio.Il traffico proveniente dallainsarà deviato sulla parallela strada provinciale 62. L'articolo CalcioWeb.

Anche la città di Monza è stata colpita da un'alluvione dopo le abbondanti piogge delle ultime ore. Poco distante dalla Villa Reale molte auto sono sommerse dall'acqua.

A Milano dopo il Lambro è esondato anche il Seveso con allagamenti nei quartieri di Niguarda, dove è chiuso al traffico viale Ca' Granda, Bicocca e Isola.

