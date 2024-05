Maltempo al Nord | nel Modenese incendi causati dai fulmini e cantine allagate - smottamenti a Novara

A Milano , dove da ieri sera la pioggia è costante, il Lambro è uscito in alcuni punti dagli argini, una esonda zione controllata e monitorata . Sono circa 80 interventi eseguiti dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco legati all’ondata di ...

Il meteo divide l’Italia in due: prosegue il bel tempo al Sud - in Sicilia sono attesi i primi 35 gradi della stagione -, mentre al Nord è tornato il Maltempo con forti nubifragi. Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha valutato allerta ...