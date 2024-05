Maltempo al Nord - è allerta meteo per nubifragi e forte vento Caldo africano al Sud

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tanta pioggia è prevista in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche e Umbria mentre al Centro-Sud prove generali d'estate, gialla e arancione, su parte dell'Italia per la giornata di oggi, mercoledì 15 maggio 2024. Temporali,sono previsti tra Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche e Umbria. Tanta pioggia è prevista a

L' Allerta gialla di oggi diventa arancione dalle ore 21 per le abbondanti piogge previste: rischio frane ed esondazioni a Milano e in tutta la regione Lombardia. I livelli dei fiumi Seveso e Lambro sono monitorati dalla Protezione civile.Continua a ...

Italia divisa in due dal Meteo : anche nei prossimi giorni sole e caldo al Sud, temporali invece al Centro e al Nord. oggi allerta arancione per il maltempo in Lombardia, con particolare...

