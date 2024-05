Maltempo a Monza - ecco le scuole che resteranno chiuse Niente lezioni anche a Villasanta

Milano, 1 aprile 2024 – Lombardia colpita dal Maltempo in queste festività pasquali. Nel fine settimana - in particolare sabato 30 e domenica 31 marzo – pioggia , forte vento e neve si sono abbattuti in diverse province della regione e hanno causato ...

Ancora disagi in Lombardia per il nubifragio che da martedì notte si sta abbattendo su tutta la Regione con diversi asili evacuati nel Milanese evacuati gli asili a Bellinzago e Masate Il nubifragio continua Altre Scuole chiuse per maltempo ? ...

Milano , 15 mag. (Adnkronos) – Dopo le esondazioni dei fiumi Seveso e Lambro , a Milano alcune strade sono state chiuse e diverse linee Atm sono state deviate o limitate. Viale Ca’ Granda, via Vittorini e via San Maurizio al Lambro (Cologno) sono ...

Meteo – Violento maltempo con nubifragi nelle scorse ore a Piacenza, esondato un torrente: allagamenti e strade chiuse - Meteo – Violento maltempo con nubifragi nelle scorse ore a Piacenza, esondato un torrente: allagamenti e strade chiuse - Violento maltempo nelle scorse ore a Piacenza con nubifragi Condizioni ... Allagamenti hanno interessato garage, ma anche strade intere, alcune delle quali sono state chiuse come per esempio quella ...

Emergenza maltempo in Lombardia: dopo il Lambro esondato anche il Seveso - Emergenza maltempo in Lombardia: dopo il Lambro esondato anche il Seveso - Per il Seveso è stata attivata la vasca di laminazione a Bresso per proteggere i quartieri: in dieci ore si è riempita e il fiume è esondato a Niguarda ...

Duello Meloni-Schlein, l’Agcom: “È legittimo solo se accettato dalla maggioranza dei partiti” - Duello Meloni-Schlein, l’Agcom: “È legittimo solo se accettato dalla maggioranza dei partiti” - Il faccia a faccia tv tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein in vista delle Europee, in programma per il prossimo 23 maggio a Porta a porta su Rai 1, è legittimo ai sensi de ...