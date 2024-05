Maltempo a Milano - Vigili del Fuoco monitorano fiume Lambro

Milano , 15 mag. (Adnkronos) – Dopo le esondazioni dei fiumi Seveso e Lambro , a Milano alcune strade sono state chiuse e diverse linee Atm sono state deviate o limitate. Viale Ca’ Granda, via Vittorini e via San Maurizio al Lambro (Cologno) sono ...

Mentre Milano , Monza e Brianza sono sotto una pioggia incessante e alcune località dell’hinterland sono completamente allagate non manca la polemica tra istituzioni per i pesanti disagi. “Al Comune di Milano e in particolare al l’assessore ...

Milano , 15 mag. (Adnkronos) - Numerosi interventi per portare in salvo persone rimaste bloccate dalle piene dei fiumi e servizi anti-sciacallaggio nelle zone maggiormente colpite dalle esondazioni. Queste le attività dei carabinieri di Milano messe ...

Maltempo a Milano, esondano il Lambro e il Seveso. Allerta meteo in dieci regioni (arancione in due) - maltempo a milano, esondano il Lambro e il Seveso. Allerta meteo in dieci regioni (arancione in due) - Centinaia di interventi dei vigili del fuoco, scuole evacuate, fiumi esondati, piante cadute. La citta di milano, ma anche l'hinterland e la Brianza, fanno i conti con una nuova ondata ...

Maltempo in Lombardia, Carabinieri salvano i bimbi in un asilo nido allagato - maltempo in Lombardia, Carabinieri salvano i bimbi in un asilo nido allagato - Dieci bimbi e sei adulti sono stati soccorsi dai carabinieri, dopo essere rimasti intrappolati all'interno di un asilo nido allagato a Bellinzago Lombardo a causa del violentissimo nubifragio che da o ...