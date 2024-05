Maltempo | a Milano esondazioni - traffico in tilt e disagi per i pendolari

(Di mercoledì 15 maggio 2024) A, da ieri sera la pioggia non ha smesso di cadere, causando l'esondazione del Lambro in alcuni punti, un fenomeno monitorato dalle autorità. I vigili del fuoco hanno effettuato ottanta interventi nell'area milanese per affrontare allagamenti che hanno deviato alcune linee di bus e tram. Al momento ci sono venti interventi ancora in coda. Ilè particolarmente intenso in tutta la città.Alle 6:30 di questa mattina, è entrata in funzione la vasca di contenimento per proteggere i quartieri Niguarda, Pratocentenario e Isola dalledel fiume Seveso. "I livelli del fiume sono aumentati con le piogge della notte," ha dichiarato Marco Granelli, assessore alla Sicurezza e Protezione civile del Comune di. "Ancora una volta, quest'opera fondamentale sta proteggendo la nostra città."Oggi, su ...

