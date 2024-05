Maltempo | a Milano carabinieri in campo per interventi di salvataggio e anti-sciacallaggio

Una ragazzina di 16 anni, in vacanza a Milano , è stata salvata da due carabinieri e un medico : la giovane era in corso Buenos Aires quando si è accasciata a terra. Stava rischiando di soffocare .Continua a leggere

Maltempo in Lombardia, Carabinieri salvano i bimbi in un asilo nido allagato - Maltempo in Lombardia, carabinieri salvano i bimbi in un asilo nido allagato - Dieci bimbi e sei adulti sono stati soccorsi dai carabinieri, dopo essere rimasti intrappolati all'interno di un asilo nido allagato a Bellinzago Lombardo a causa del violentissimo nubifragio che da o ...

Milano, emergenza maltempo: esondato anche il Seveso. Quartieri sott'acqua, case evacuate. Chiusa l'autostrada A4 - milano, emergenza maltempo: esondato anche il Seveso. Quartieri sott'acqua, case evacuate. Chiusa l'autostrada A4 - Nel pomeriggio di oggi i carabinieri della stazione milanese di Gorgonzola, unitamente ai vigili del fuoco, sono intervenuti presso un asilo nido di via Padana Superiore, a Bellinzago Lombardo, che a ...

Milano, auto e moto storiche incontrano le “gemelle in divisa” - milano, auto e moto storiche incontrano le “gemelle in divisa” - milano – Il Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca, in collaborazione con i carabinieri di milano, organizza sabato 18 maggio un appuntamento in cui le auto e le moto storiche civili incontrano le loro ...