Una ragazzina di 16 anni, in vacanza a Milano , è stata salvata da due carabinieri e un medico : la giovane era in corso Buenos Aires quando si è accasciata a terra. Stava rischiando di soffocare .Continua a leggere

Milano , 15 mag. (Adnkronos) - Numerosi interventi per portare in salvo persone rimaste bloccate dalle piene dei fiumi e servizi anti-sciacallaggio nelle zone maggiormente colpite dalle esondazioni. Queste le attività dei carabinieri di Milano messe ...

Bambini salvati dai carabinieri dentro un asilo allagato - Bambini salvati dai carabinieri dentro un asilo allagato - Dieci bambini e sei adulti sono state soccorsi dai carabinieri, dopo essere rimasti intrappolati all’interno di un asilo nido allagato a Bellinzago Lombardo (milano), a causa del maltempo.

Italia Nubifragio sulla Lombardia: dopo il Lambro, esonda anche il Seveso - Italia Nubifragio sulla Lombardia: dopo il Lambro, esonda anche il Seveso - Esondazioni e allagamenti, causati da una pioggia caduta incessante per 24 ore, stanno creando pesanti disagi a milano e in gran parte della Lombardia. E le previsioni non promettono nulla di buono.

Maltempo: a Milano carabinieri in campo per interventi di salvataggio e anti-sciacallaggio - Maltempo: a milano carabinieri in campo per interventi di salvataggio e anti-sciacallaggio - milano, 15 mag. (Adnkronos) - Numerosi interventi per portare in salvo persone rimaste bloccate dalle piene dei fiumi e servizi anti-sciacallaggio nelle zone maggiormente colpite dalle esondazioni. Qu ...