Malori sospetti al 118 Ex coordinatore finisce ai domiciliari Ma lui | Io non c’entro

(Di mercoledì 15 maggio 2024) di Federica Orlandi BOLOGNA Il panico nella ’sua’ centrale operativa era tale che alcuni elicotteristi non perdevano più di vista le proprie funi di sicurezza per terrore che qualcuno potesse manometterle. Per Tribunale del Riesame e Procura è chiaro: Claudio Tacconi, 44 anni e fino a pochi mesi fa (fu trasferito dopo l’inchiesta)infermieristico della centrale operativa Emilia Est del 118, con sede all’ospedale Maggiore di Bologna, ha avvelenato dieci colleghi tra marzo 2020 e novembre 2023 ’correggendo’ con l’Entumin, un antipsicotico, i loro caffè, bibite, e persino i tortelloni della cena e le brioches portate per un compleanno. Causando in loro stordimento, sonnolenza, difficoltà a parlare. Tra le vittime ci sono pure elicotteristi pronti per il servizio. E siccome "non si conoscono esattamente le motivazioni che l’hanno spinto ad avvelenare, ...

