Malattie rare - Rossi Alexion | Con campagna neurofibromatosi più vicini a pazienti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 15 mag. (Adnkronos Salute) – “La nostra missione inda oltre 30 anni consiste nel trasformare la vita delle persone colpite dalle. Cerchiamo di farlo in due modi. Innanzitutto tramite la ricerca e lo sviluppo, mettendo a disposizione delle persone dei farmaci trasformativi e davvero efficaci. Però sappiamo che il farmaco, nonostante rappresenti comunque un grande passo avanti per un paziente raro, non è risolutivo. Quindi il secondo aspetto fondamentale per noi è quello di lavoin collaborazione con tutto l’ecosistema che ruota attorno al mondo delleper cercare di identificare quelli che sono gli aspetti ancora irrisolti. Ecco, questaper sensibilizzare sulla malattia complessa come la ...