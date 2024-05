Mai inserire il pin in questo modo per prelevare i contanti | il rischio è altissimo - potresti perdere tutto

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Attenzione con le (facili) password ma sopratconpin per: ildi rimetterci è. L’esortazione del “conosci te stesso” che rese iconico (tra le altre cose) Socrate nell’era un po’ tech un po’ smart diventa “proteggi te stesso”. Sì perché al di là di hacker e cyber criminali che stanno sempre un passo avanti rispetto a tutti, come dimostrano i record di attacchi nell’ultimo triennio, noi ci abbiamo messo troppe volte del nostro affinché il caos regnasse sovrano. Bancomat, comein sicurezza – citiyrumors.itTroppi errori commettiamo per distrazione, troppa poca attenzione con le credenziali, troppe condivisione dei nostri dati (mai, nemmeno a familiari). In pochi, per esempio, aggiornano il numero PIN più una ...