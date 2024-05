Magari bastassero Manna e Conte per juventinizzare il Napoli - serve ben altro

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Max Gallo fissa l’attenzione su un fenomeno: i tifosi del, quasi unanimi, inneggiano alla venuta di Antonioalla guida della squadra. Dopo aver acquisito senza battere ciglio che il nuovo direttore sportivo sarà Giovanni. Entrambi i soggetti provengono dalla Juventus. Il primo onusto di gloria per le vittorie conseguite con la compagine torinese (ma non solo). Il secondo un giovane virgulto della feconda scuola dirigenziale juventina. Quindi se ne ricava, osserva Gallo, che i napoletani non considerano più il mondo juventino come un inferno abitato da diavoli. Bensì si dispongono all’idea di emularlo ingaggiando professionisti cresciuti in quell’ambiente. Purtroppo, osserviamo noi, che non abbiamo mai avuto alcun preconcetto se non quello delle capacità personali,bastasse prendere un ...

Italia, Spalletti: "Zaniolo Non ci sarà a Euro 2024" - Italia, Spalletti: "Zaniolo Non ci sarà a Euro 2024" - Non poteva mancare un suo pensiero sulla difficile stagione del napoli, con cui aveva vinto lo scudetto l'anno scorso: "Naturalmente mi dispiace per l'annata che sta vivendo la mia ex squadra. Hai ...

Conte-Napoli, lavorare sui bonus non basta: la richiesta del mister | ESCLUSIVA - conte-napoli, lavorare sui bonus non basta: la richiesta del mister | ESCLUSIVA - Calciomercato napoli - Ore decisive per il possibile trasferimento di Antonio conte al napoli: gli azzurri hanno infatti individuato nel salentino la figura giusta per risalire la china dopo un'annata ...

Napoli, De Laurentiis ha scelto Conte: si tratta su ingaggio e mercato, cosa manca per la firma - napoli, De Laurentiis ha scelto conte: si tratta su ingaggio e mercato, cosa manca per la firma - Aurelio De Laurentiis non ha più dubbi, Antonio conte è l’allenatore perfetto per risollevare il napoli dopo la deludente stagione post-scudetto. La trattativa con il tecnico salentino procede, c’è ...