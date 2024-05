Madre e figlio trovati morti nella loro casa in provincia di Ancona | ipotesi omicidio-suicidio

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Unadi 79 anni e suodi 54 sono statiall’interno dellaabitazione a Chiaravalle, indi, poco dopo le 19 di mercoledì. Gli accertamenti dei carabinieri sono in corso, ma una delleè che si tratti di un. Sui cadaveri ci sono ferite da taglio, mentre insono statidei coltelli e molto sangue. Lerisalgono probabilmente ad alcuni giorni fa: la scoperta è avvenuta grazie alla segnalazione di alcuni vicini, che avvertivano un forte odore provenire dall’abitazione. La porta d’ingresso non presentava segni di effrazione. A svolgere i rilievi i militari del Ris (Reparto investigazioni ...

