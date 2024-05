M5S - Cammarano | Antenna 5G a Sala Consilin - il comune non realizzi l’infrastruttura

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Questa mattina ho inviato una richiesta di chiarimenti all’Arpac in merito all’istruttoria tecnica e al parere tecnico emessi sul progetto di realizzazione di un’5G nel territorio dia. Contestualmente ho inviato una lettera al Presidente del Consiglio di amministrazione di INWIT S.p.A e al sindaco dia per esprimere le legittime preoccupazioni della popolazione sul luogo individuato per l’installazione del. È attualmente in corso una vasta mobilitazione di cittadini e di comitati a difesa dell’ambiente, comprensibilmente preoccupati per i potenziali effetti nocivi degli impianti con potenza in singolamaggiore di 20W sulla salute pubblica e sulla salubrità ambientale. Una tale ...

