L’università di Stanford e quella di Harvard

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Di seguito il contributo di un lettore che ci ha inviato un fact-checking pronto da condividere con chi ci segue. Grazie mille a GC e buona lettura! Una storia bella e commovente. Due contadini chiedono al presidente deldidi commemorare in qualche modo il proprio figlio che aveva studiato lì per un anno, ed era successivamente morto in un incidente. Il rettore li prende per due straccioni e se ne libera, ma i due coniugi fondano invecedi. Il testo integrale del post è il seguente: NON SOTTOVALUTARE MAI NESSUNO!! Una donna con un abito di cotone da quattro soldi e suo marito vestito con un abito modesto scesero dal treno a Boston e si diressero timidamente (senza appuntamento) verso l’ufficio della segretaria del presidente deldi ...