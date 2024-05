L’Ue conferma il sostegno finanziario alla resistenza ucraina

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Mentre la Russia continua a bombardare Kharkiv, la seconda città più popolosa dell’, dichiarando l’intenzione di creare un cuscinetto all’interno dell’oblast’ per proteggere le proprie regioni di confine di Belgorod e Kursk, a Bruxelles i ministri dell’Economia e delle finanze dei Ventisette hanno reiterato ildell’Unione europea a Kyjiv. Durante un Consiglio Ecofin piuttosto denso, ieri i titolari del Tesoro degli Stati membri hanno discusso – insieme al loro omologo ucraino Serhij Mar?enko, collegato in videoconferenza – dell’implementazione dello Ukraine facility(Strumento per l’), il fondo da cinquanta miliardi di euro (trentatré di prestiti agevolati e diciassette di sovvenzioni a fondo perduto) creato dall’Unione lo scorso marzo per supportare il Paese aggredito dall’esercito di Putin fino ...