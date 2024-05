L’Ue chiede a Israele lo stop immediato a Rafah

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L’Unione Europea non ne può più, UEloper le operazioni belliche ain Palestina.di porre fine “immediatamente” alle operazioni militari in corso a. La motivazione è semplice: stanno ulteriormente peggiorando una situazione umanitaria già molto difficile e porteranno “inevitabilmente” nuove tensioni nei rapporti tra l’Unione e. E’ quanto scrive in una nota l’Alto rappresentante Ue per l’azione esterna Josep Borrell. A morire però sono quasi tutti civili: L’esercito israeliano intima ai palestinesi di altri quartieri del nord di Gaza di evacuare, mentre prosegue l’operazione a Jabalya. Gli Stati Uniti ritengono che lo Stato ebraico ...