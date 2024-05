L' Ue avverte la Georgia | ritiri la ' legge russa' o salta l' adesione e i fondi europei

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Aumentano le pressioni internazionali affinché lala sua controversasugli "agenti stranieri", ritenuta simile a quelle usate nella Russia di Vladimir Putin per reprimere il dissenso. L'Unione europea ha avvertito che il provvedimento, che ha scatenato enormi proteste di...

"L'Ue è al fianco del popolo georgiano nella sua scelta a favore della democrazia e di un futuro Ue per la Georgia. L'adozione della legge sulla trasparenza delle influenze straniere impatta negativamente sui progressi della Georgia nel percorso ...

