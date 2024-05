L’Ucraina è in crisi nera e Zelensky rinuncia al tour nell’Ue per chiedere altre armi Allarme del Pentagono sulla tenuta del fronte difensivo | Così si rischia la disfatta

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Che la situazione in Ucraina sia difficile, se non addirittura compromessa, lo indicano le continue ritirate dell’esercito di Kiev nella regione di Kharkiv e le dichiarazioni dei geli, che ripetono come sia a rischio ladell’intero. Un’ipotesi che sembra essere stata indirettamente confermata dal presidente Volodymyr, il quale, preoccupato per la situazione critica al, ha annullato – in modo del tutto inatteso – la visita che avrebbe dovuto effettuare a Madrid venerdì prossimo per incontrare Felipe VI e il primo ministro Pedro Sánchez, al fine di firmare un accordo in materia di sicurezza. I timori crescenti per ladell’esercito ucraino ormai non vengono nascosti neanche dagli Stati Uniti, con il portavoce del ...