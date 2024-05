Lucarini all’attacco | Le liste del movimento sono in via di estinzione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) CASTELFRANCO PIANDISCÒ A Castelfranco Piandiscò è polemica tra Claudia, candidata che appoggia la lista di Michele Rossi e il5 Stelle, nella persona del suo coordinatore provinciale Tommaso Pierazzi. Lunedì scorso aveva criticato la decisione didi scendere in campo, accusandola di non aver condiviso la scelta con i pentastellati. A stretto giro di posta è arrivata la risposta della candidata, che si è detta non sorpresa dei contenuti delle modalità con cui è uscito Pierazzi. "In quanto sedicente coordinatore del M5S del Valdarno, forse dovrebbe in primo luogo chiedersi, lui per primo, se in quel ruolo avesse potuto fare di piu, considerato che le5 Stellesostanzialmente in via diin Valdarno, addirittura nel suo Comune", ha ...

