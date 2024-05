Lotto - doppio ambo da duemila euro grazie al computer

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 15 maggio 2024), senza ilnon sarebbe stato possibile: devono tutto alla tecnologia, quello che è accaduto è davvero inimmaginabile. Inutile star lì a ragionare ore e ore su quale, tra l’anno di nascita proprio e quello di una persona a noi cara, sia meglio puntare. La differenza, in termini pratici, non la fa certo questo. Ci sono ben altri calcoli, semmai, alla base delle vincite al, al Superena, al 10ee così via. Calcoli che esulano dalle capacità umane e che solo i, sempre più all’avanguardia, sono in grado di fare. AnsaFoto – ilveggente.itNe sa qualcosa la signora Claudia Varani, che insieme al marito Carlo Severi gestisce da anni la tabaccheria Bassi di Forlì, in via Giorgio Regnoli. Qui la dea bendata sembra essere di casa, tanto è vero che è più volte ...