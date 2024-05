L’Oréal Italia aderisce a Parks-liberi e uguali

Branding e - volution torna il 29 maggio a Milano. Ecco l'agenda - ... l'associazione che riunisce i più importanti investitori in comunicazione pubblicitaria in Italia, e la School of Management del Politecnico di Milano . L'obiettivo della ricerca 2024, condotta da ...

Gruppo 24 Ore: Paola Boromei nuova Chief Human Resources & Organization Officer - Nel 2005 è diventata Direttore Risorse Umane di L'Oréal Prodotti di Lusso S.p. A. in Italia e nel 2008 deputy HR Director Europe di L'Oréal Luxe International presso l'headquarter di Parigi. In ...