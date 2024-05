L'Oréal Italia aderisce a Parks - liberi e uguali - Associazione che si pone l'obiettivo di aiutare le aziende a promuovere le proprie politiche di inclusione L'Oréal Italia aderisce a Parks - liberi e uguali, associazione che si pone l'obiettivo di aiutare le aziende a promuovere le proprie politiche di inclusione, con un particolare focus sull'...

Branding e - volution torna il 29 maggio a Milano. Ecco l'agenda - ... l'associazione che riunisce i più importanti investitori in comunicazione pubblicitaria in Italia, e la School of Management del Politecnico di Milano . L'obiettivo della ricerca 2024, condotta da ...