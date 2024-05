Lonate Pozzolo | ritrovato Andrei - il tredicenne scomparso da una settimana Le urla di gioia dei compagni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 15 maggio 2024)è stato: è stato rintracciato dai carabinieri a Milano. Ilsta bene, ha già parlato con la mamma al telefono, i familiari lo stanno raggiungendo, insieme torneranno a casa. Atutti tirano un sospiro di sollievo, idi scuola: quando è stata data la notizia in classe c'è stato un boato die un applauso forte, qualcuno ha anche pianto lacrime liberatorie. Se ci sono state incomprensioni in famiglia prima della fuga saranno risolte,è un ragazzino intelligente e sveglio, che non ha problemi con i, ora deve ritrovare la serenità.