(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il ministroparla molto più rapidamente di quanto pensa. Anzi, spesso c'è il forte sospetto che parli solamente. L'ultima dichiarazione senza senso, e potenzialmente foriera di uno sco...

Lollobrigida e la teoria del complotto agricolo olandese - lollobrigida e la teoria del complotto agricolo olandese - Si tratta, in sostanza, di una versione agricola della teoria della “sostituzione etnica” tanto cara a lollobrigida, che ha ribadito il concetto al giornalista di Politico: “Se si riducesse la ...

Lollobrigida e i suoi maestri: le firme dissidenti vanno portate in tribunale - lollobrigida e i suoi maestri: le firme dissidenti vanno portate in tribunale - Si tiene domani a Roma la prima udienza del processo per diffamazione intentato dal ministro Francesco lollobrigida nei confronti della filosofa Donatella Di Cesare, collaboratrice del nostro giornale ...

“Il governo si accanisce su natura e animali”: le associazioni ambientaliste denunciano le “politiche fallimentari” di Lollobrigida - “Il governo si accanisce su natura e animali”: le associazioni ambientaliste denunciano le “politiche fallimentari” di lollobrigida - Un approccio “ideologico, anacronistico e antiscientifico” che ha il solo scopo – “una vera ossessione” – di accanirsi contro la natura e gli animali. Le principali associazioni ambientaliste italiane ...