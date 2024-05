Lo spread Btp-Bund apre in ribasso a 132,2 punti

(Di mercoledì 15 maggio 2024) LoBtp-parte in discesa a 132,2base dai 133,6della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è in calo al 3,84% (dal 3,88%).

Lo spread tra Btp e Bund in avvio è in rialzo . Il differenziale segna 137 punti dai 134,9 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è stabile al 3,85%.

Lo spread Btp-Bund conclude la giornata in calo a 133,6 punti base dai 134,9 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è in rialzo al 3,88% (da 3,85%).

IL FTSEMIB SFONDA I 35MILA PUNTI! - IL FTSEMIB SFONDA I 35MILA punti! - I principali indici azionari statunitensi hanno registrato variazioni frazionali nella prima seduta della settimana. Il Dow Jones ha subito una flessione dello 0,21% a 39.432 punti, mentre l’S&P500 ha ...