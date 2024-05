Lo spread Btp-Bund apre in ribasso a 132,2 punti

(Di mercoledì 15 maggio 2024) LoBtp-parte in discesa a 132,2base dai 133,6della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è in calo al 3,84% (dal 3,88%).

Lo spread Btp-Bund conclude la giornata in calo a 133,6 punti base dai 134,9 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è in rialzo al 3,88% (da 3,85%).

Piazza Affari supera 35 mila - Piazza Affari supera 35 mila - Prosegue la corsa di piazza Affari, che ha superato quota 35 mila chiudendo in rialzo dello 0,96% a 35.151 punti spinta dai titoli bancari. Acquisti anche a Parigi (+0,20%) mentre Francoforte ha cedut ...

Tajani è un liberale pentito - Tajani è un liberale pentito - Con la sua proposta sul 110% preferisce far esplodere la bomba del debito pubblico. C’è da sperare che, vista la sua prudenza, ci ripensi ...