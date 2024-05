Zelensky e Biden hanno concordato ieri sera in una telefonata la fornitura di missili balistici a corto raggio Atacms da parte degli Usa all’Ucraina . Oggi al Senato americano il piano di aiuti per Kiev. Il presidente Duda afferma che la Polonia è ...

Lo Speaker della Camera Mike Johnson vuole le dimissioni della presidente della Columbia University Minouche Shafik. Johnson ha preannunciato che formalizzerà la richiesta oggi in un incontro alla Columbia con gruppi di studenti ebrei. In una ...

Lo speaker della Camera in tribunale con Trump - Lo speaker della camera in tribunale con Trump - Lo speaker repubblicano della camera Usa Mike Johnson difende Trump in tribunale, definendo il processo politico e una caccia alle streghe, scagliandosi contro il sistema giudiziario.

Il processo a Trump si intensifica: l'ex avvocato Cohen e lo Speaker della Camera Johnson entrano in scena - Il processo a Trump si intensifica: l'ex avvocato Cohen e lo speaker della camera Johnson entrano in scena - Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti, è al centro di un processo penale che si sta svolgendo a New York. Accompagnato dal presidente repubblicano della camera dei Rappresentanti, Mike Johnson ...

TedX Padova sui falsi miti: gli speaker, il programma, le iniziative collaterali - TedX Padova sui falsi miti: gli speaker, il programma, le iniziative collaterali - L’appuntamento con la nuova edizione è per sabato 25 maggio dalle 15:30 a Padova Congress. Nuovo speaker annunciato: Francesco Nori, direttore del laboratorio ...