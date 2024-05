Lo spareggio con la Juve comincia dalla televisione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) E poi c’è la: non proprio un dettaglio trascurabile nei giorni in cui a tenere banco è il futuro. Il futuro prossimo però è la sfida di lunedì notte con i bianconeri, per cui c’è già un Dall’Ara praticamente tutto esaurito (si attende solo che finiscano le scorte dei 2.500 biglietti di settore ospiti riservati ai tifosi bianconeri) ma anche una partita tutta da preparare, visto che in ballo c’è il terzo posto.. Intanto Motta e gli uomini del suo staff questa sera studieranno di nuovo la Signora nella finale di Coppa Italia con l’Atalanta in programma a Roma, magari sperando che un po’ di energia fisica e mentale i bianconeri la lascino sul prato dell’Olimpico. Questa mattina a Casteldebole cominceranno invece le prove sul campo, che partono da un’unica vera priorità: individuare il sostituto dell’infortunato Zirkzee. Joshua è alle prese con un guaio ...