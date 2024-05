LIVE Venezia-Schio 57-49 - A1 basket femminile 2024 in DIRETTA | +8 Umana Reyer nell’ultimo quarto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 15 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA64-56 Liberi di Sottana. 64-54 Piazzato di Villa, scappa viaverso la conquista del primo punto della serie. 62-54 1/2 Shepard. Fallo di Reisingerova che manda in lunetta Shepard, 3’36” da giocare,in bonus, tre falli di squadra commessi da. 61-54 Guirantes cerca di tenere in vita il Famila. 61-52 Kuier dopo la tripla sul ferro di Pan. 59-52 Liberi di Parks. 59-50 Un libero di Keys. 59-49 Palleggio, arresto e tiro di Villa, 4’59” sul cronometro, 3-2 i falli. 57-49 Juhasz lotta sotto canestro. 57-47 Piazzato di Berkani. 55-47 Guirantes in uscita dal time out. 55-45 Reverse di Kuier e nuovo +10, time out. 53-45 Piazzato di Pan. 51-45 Pan si appoggia al tabellone. INIZIA IL ...