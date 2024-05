LIVE – Venezia-Schio 49-44 | gara-1 finale playoff Serie A1 femminile 2023 2024 basket DIRETTA

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ilindi, sfida valida come-1 delladellaA1di. Sarà il derby veneto ad assegnare il titolo di squadra campione d’Italia, tra due squadre che hanno già dominato la stagione regolare, confermandosi poi ai. Le due formazioni, infatti, hanno avuto fin qui un percorso speculare, risolvendo i quarti e le semifinali sempre in due partite, conche ha eliminato Roma e Campobasso, mentreha superato San Martino di Lupari e Ragusa. Ci si aspetta, quindi, un testa a testa decisamente serrato e carico di qualità, considerando inoltre che questa ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.44 Dopo il -10 di fine primo quarto accorcia l’Umana Reyer Venezia che va al riposo ad un solo possesso di svantaggio sul Famila Wuber Schio. A tra poco per il racconto del secondo tempo su OA ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33-37 Dentro il libero aggiuntivo. 33-36 Penetrazione di Parks che trova anche il fallo. 33-34 Liberi di Shepard. 31-34 Guirantes si iscrive al tabellino del match. 31-32 Piazzato di Villa. inizia IL ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 35-37 Shepard con il tiro in sospensione. 33-37 Dentro il libero aggiuntivo. 33-36 Penetrazione di Parks che trova anche il fallo. 33-34 Liberi di Shepard. 31-34 Guirantes si iscrive al tabellino del ...

