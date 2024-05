LIVE Venezia-Schio 35-37 - A1 basket femminile 2024 in DIRETTA | +2 Famila a metà terzo quarto

(Di mercoledì 15 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA35-37 Shepard con il tiro in sospensione. 33-37 Dentro il libero aggiuntivo. 33-36 Penetrazione di Parks che trova anche il fallo. 33-34 Liberi di Shepard. 31-34 Guirantes si iscrive al tabellino del match. 31-32 Piazzato di Villa. INIZIA IL SECONDO TEMPO! 21.44 Dopo il -10 di fine primoaccorcia l’Umana Reyerche va al riposo ad un solo possesso di svantaggio sulWuber. A tra poco per il racconto del secondo tempo su OA Sport. FINISCE IL PRIMO TEMPO! 29-32 Liberi di Shepard. 27-32 Juhasz si appoggia al vetro. 27-30 Villa si appoggia al vetro,a -3. 25-30 TRIPLA di Pan, 3’03” per chiudere il primo tempo di questa gara-1. 22-30 Piazzato di Verona. 22-28 Ancora Kuier ad accorciare per ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.44 Dopo il -10 di fine primo quarto accorcia l’Umana Reyer Venezia che va al riposo ad un solo possesso di svantaggio sul Famila Wuber Schio. A tra poco per il racconto del secondo tempo su OA ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.51 Juventus che parte arrembante e trova il gol con Dusan Vlahovic, Atalanta che soffre senza lo squalificato Scamacca al centro dell’attacco. A tra poco per il secondo tempo! 45? finisce il primo tempo, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33-37 Dentro il libero aggiuntivo. 33-36 Penetrazione di Parks che trova anche il fallo. 33-34 Liberi di Shepard. 31-34 Guirantes si iscrive al tabellino del match. 31-32 Piazzato di Villa. inizia IL ...

LIVE – Venezia-Schio 33-37: gara-1 finale playoff Serie A1 femminile 2023/2024 basket (DIRETTA) - live – Venezia-Schio 33-37: gara-1 finale playoff Serie A1 femminile 2023/2024 basket (diretta) - Il live in diretta di Venezia-Schio, sfida valida come gara-1 della finale playoff della Serie A1 femminile 2023/2024 di basket ...

Internazionali d'Italia, Zverev-Fritz diretta live - Internazionali d'Italia, Zverev-Fritz diretta live - Condizione di forma strepitosa per Alexander Zverev che, dopo l’eliminazione in rapida successione di Nadal, Djokovic e Medvedev, resta il principale candidato per il successo finale agli ...

Novità su Netflix: dal prossimo anno le partite di NFL in diretta - Novità su Netflix: dal prossimo anno le partite di NFL in diretta - Con un accordo di tre stagioni trasmetterà in streaming almeno un holiday game nei giorni di Natale del 2025 e 2026 ...