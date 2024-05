LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | Uijtdebroeks si ritir - il via alle 12 15

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 15 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL11.53: Saranno 207 i chilometri in questa undicesima frazione con 1850 metri di disllo. Le difficoltà altimetriche sono praticamente tutte concentrate nella prima parte, con il GPM di terza categoria di Pietracatella (8,4 km al 5,4%). Poi qualche saliscendi passando per il traguardo volante di Casacalenda. Da lì in poi un tratto di discesa ed una parte conclusiva di gara completamente pianeggiante. 11.50: Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’undicesimadel. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’undicesima...